Mourinho spiazza tutti: ecco dove vorrebbe allenare

Mourinho spiazza tutti: dopo essere stato accostato alla Juve e al Newcastle, l’allenatore portoghese svela la sua preferenza

Jose Mourinho non rilascia mai dichiarazioni banali, ed anche in questo caso non si è smentito. Intervenuto ai microfoni di Eleven Sports, l’ex allenatore dell’Inter ha dichiarato: «Ora come ora mi vedo più in una Nazionale che in un club. Vorrei partecipare ad un Europeo o ad un Mondiale, è questo ciò che mi manca».

E poi, come sempre la sua firma. A chi pensava fosse già una dichiarazione di intenti per sedere sulla panchina della nazionale portoghese, Mourinho dice: «Vorrei provare, ma non necessariamente con il Portogallo».

Un trofeo con una nazionale potrebbe spingere ancora più su Jose Mourinho nell’olimpo degli allenatori migliori del mondo.