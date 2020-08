L’episodio chiave del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Brescia Sampdoria

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

47′ Fallo di Falcone su Ayé – Il portiere della Sampdoria esce in maniera scomposta su Ayé travolgendolo. Il direttore di gara non ha nessun dubbio: calcio di rigore per il Brescia. Non è necessario l’intervento del VAR