Moviola di Colombia-Giappone, proteste sull’1-1

La moviola di Colombia-Giappone si arricchisce di un nuovo episodio dubbio in occasione della rete di Quintero da calcio di punizione. Le perplessità, e le conseguenti proteste degli asiatici, nascono dalla concessione piuttosto generosa del calcio piazzato da parte di Skomina per intervento di Hasebe su Radamel Falcao.

Ecco l’analisi di tutti gli episodi da moviola di Colombia-Giappone, prima partita di questa nuova giornata del Mondiale russo

La moviola di Colombia-Giappone la fa già da padrone tra i temi dell’esordio mondiale dei cafeteros e degli asiatici. Tanti gli “italiani” in campo, da Juan Cuadrado a Carlos Sanchez, passando per Yuto Nagatomo. La sfida, a differenza di molte altre sfide mondiali che si sono disputate fin qui, si è sbloccata in avvio, complice un episodio accaduto nell’area di rigore della forte selezione colombiana che ha messo in salita la partita della stessa.

Kagawa è stato assoluto protagonista in avvio, sfruttando qualche posizionamento sbagliato di troppo della difesa guidata da Davinson Sanchez, stella del Tottenham. Siamo al 3′ minuto di gioco quando Osako va via proprio al leader difensivo della Colombia, ma Ospina è bravo a ribattergli il tiro. Sulla ribattuta si fionda Kagawa che calcia, praticamente, a porta vuota ma Carlos Sanchez si sostituisce, si fa per dire, ad Ospina ed interviene di mano, evitando lo 0-1. Skomina non ha dubbi: mostra il cartellino rosso al calciatore della Fiorentina e concede il calcio di rigore al Giappone. Va Kagawa, palla da una parte ed Ospina dall’altra. La gara si fa in salita per i cafeteros.