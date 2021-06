Moviola Galles Danimarca: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale di Euro2020: moviola Galles Danimarca

L’episodio chiave della moviola del match tra Galles e Danimarca, valido per gli ottavi di finale di Euro2020. Dirige la sfida l’arbitro tedesco Siebert.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

In occasione del gol del vantaggio della Danimarca c’è stato un silent check de VAR per valutare la posizione di Braithwaite sul tiro di Dolberg. Il giocatore danese, però, non è né in fuorigioco né sulla linea di tiro del compagno. Gol convalidato.