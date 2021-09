Moviola Genoa Verona: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Genoa Verona

L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa e Hellas Verona, valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

21′ Scontro Criscito-Lasagna – Duro scontro in area di rigore tra Criscito e Lasagna. Nel tentativo di battere a rete, l’attaccante sbatte sul fianco di Criscito, che rimane giù soccorso dai medici. I due si rialzano senza problemi evidenti e dopo un breve check del VAR per capire meglio la situazione.

47′ Calcio di rigore per il Verona – Contatto in area tra Simeone e Maksimovic. Il difensore del Grifone pesta il piede all’attaccante del Verona. Dopo aver consultato il VAR, il direttore di gara assegna il tiro dal dischetto. Decisione corretta.

75′ Calcio di rigore per il Genoa – Fallo di mano in area di rigore da parte di Dawidowicz che, perso il contatto visivo con la palla, tocca la sfera con il braccio. Per l’arbitro nessun dubbio: è rigore.