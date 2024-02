Moviola Inter Atalanta, la Gazzetta promuove Colombo

Moviola Inter Atalanta, la Gazzetta dello Sport promuove la direzione di Colombo, aiutato dal VAR negli episodi chiave

La Gazzetta dello Sport scrive una ricca moviola di Inter–Atalanta, ricca di episodi discussi, nella sua edizione odierna. Secondo il quotidiano è giusto annullare il gol di De Ketelaere: quello di Bastoni non è gioco pericoloso in quanto non mina l’incolumità di Miranchuk, il cui tocco con il braccio è punibile.

Carnesecchi si lamenta poi di un mani di Dimarco in occasione del 2-0 ma la Rosea spiega che in realtà il tocco è di Kolasinac. Giusta anche la concessione del calcio di rigore a favore dell’Inter. Per il quotidiano milanese Colombo è da 6 in pagella: «Partita molto complicata, con casi da moviola a ripetizione. Sbrogliata in maniera corretta grazie a Di Paolo al Var»