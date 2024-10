MOVIOLA Inter-Stella Rossa, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Inter-Stella Rossa, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 2ª giornata della Champions League 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter-Stella Rossa, valido per la 2ª giornata della Champions League 2024/2025. Dirige la sfida l’arbitro Zwayer.

L’EPISODIO CHIAVE

4′ GOL ANNULLATO ALL’INTER! – Punizione di Calhanoglu che crossa dalla destra e trova Arnautovic che batte Glazer col piattone. L’arbitro ferma però subito tutto per posizione di fuorigioco dell’austriaco, brava la squadra serba a salire subito con la linea di difesa.

15′ Cartellino giallo per Mkhitaryan – Intervento in ritardo su Ndiaye e pestone involontario al giocatore dei serbi. Ammonito l’armeno

20′ GOL ANNULLATO ALL’INTER! – Seconda rete annullata ai nerazzurri: Taremi scodella dentro per Arnautovic o Dumfries, sul pallone arriva quest’ultimo che di testa batte Glazer. Il guardalinee ravvisa la posizione di fuorigioco dell’olandese e ferma tutto.

49′ – Proteste della Stella Rossa per un tocco di mano di Mkhitaryan nell’area dell’Inter: la palla tocca il braccio dell’armeno, ma era molto vicina al corpo e dopo una deviazione. L’arbitro lascia giocare.

76′ Calcio di rigore per l’Inter – Drkusic frana in area su Lautaro, l’arbitro non ha dubbi e assegna il penalty.

79′ – gioco fermo: problemi con il VAR per l’arbitro: si proseguirà senza