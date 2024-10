MOVIOLA Italia-Belgio, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Italia-Belgio, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la terza giornata di Nations League

L’episodio chiave della moviola del match tra Italia-Belgio, valido per la terza giornata di Nations League. Dirige la sfida l’arbitro norvegese Eskas.

PRIMO TEMPO

Approccio tranquillo delle due squadre e arbitro che pare intenzionato a “perdonare” e non essere troppo fiscale. Così niente giallo per Calafiori per una trattenuta alla maglia di Doku molto evidente e per Trossard che spinge Cambiaso facendolo scontrare con Donnarumma. Al 32′ Tonali duro su Doku, poi a sua volta viene attaccato in modo forte: per Eskas tutto buono, la coerenza delle scelte è assoluta. Al 37′ ammonizione ineccepibile su Pellegrini, che sgambetta nettamente Theate in netto anticipo. Lo stesso romanista si rende conto dell’irruenza e va a sincerarsi di ciò che ha fatto: il Var richiama l’arbitro, il cartellno diventa rosso perché il colpo è sul tendine, la tacchettata è netta, anche se si legge il labiale perplesso di Spalletti: “Ma cosa fate?”

SECONDO TEMPO

Leggermente più tensione a inizio ripresa, quando l’inferiorità numerica accende i toni agonistici: Eskas è attento a ogni piccolo focolaio e continua con il suo metro “inglese” fischiando poco su tanti contatti: il ct italiano non è sempre d’accordo e discute col quarto uomo.