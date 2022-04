Moviola Juventus Fiorentina: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per le semifinali della Coppa Italia 2021/22: moviola Juventus Fiorentina

L’episodio chiave della moviola del match tra Juventus e Fiorentina, valido per le semifinali della Coppa Italia 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

35′ La Fiorentina chiede un rigore – Per un intervento di braccio di De Sciglio su cross di Saponara. Il pallone sembra comunque impattare prima il fianco del bianconero. Lascia correre Doveri

70′ Gol annullato a Rabiot – Lancio di Bernardeschi per Rabiot che controlla controlla col petto e batte Dragowski. Ma in posizione irregolare rilevata dal Var

73′ Biraghi spinge De Ligt in area – Sugli sviluppi di posizione, per l’arbitro non è abbastanza per il penalty

CLICCA QUI PER IL TABELLONE COPPA ITALIA