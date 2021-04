L’episodio chiave del match valido per la semifinale d’andata dell’Europa League 2020/21: moviola Manchester United Roma

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

13′ Rigore per la Roma – Pellegrini allarga a destra per Karsdorp, che tiene in campo il pallone crossando subito. Pogba entra in scivolata alzando il braccio e colpendo la sfera nettamente. Penalty ineccepibile dopo il consulto tra il direttore di gara e l’assistente.