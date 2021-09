L’episodio chiave del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Milan Lazio

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 25′ proteste del Milan per un possibile intervento da rigore di Lucas Leiva su Brahim Diaz ma in realtà il giocatore biancoceleste prende, seppur in maniera rude, nettamente il pallone.