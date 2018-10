Moviola Milan-Olympiacos: annullato un gol ai rossoneri per fuorigioco

Moviola Milan Olympiacos: tutti gli episodi arbitrali del match di San Siro, valido per la seconda giornata di Europa League

Il Milan torna a San Siro per la seconda giornata di Europa League, di fronte la squadra più quotata per il passaggio del turno alle spalle dei rossoneri: l’Olympiacos di Pedro Martins. I rossoneri, nella prima partita, hanno superato per 0-1 il modesto Dudelange mentre i greci sono incappati in un pareggio a reti bianche contro il Real Betis. La gara è diretta dallo scozzese Bobby Madden, assistenti Connor-Ross, addizionali Robertson-McLean, quarto uomo Carr.

Passano 5 minuti e il Milan passa in vantaggio, immediatamente annullato per fuorigioco. Cross di Suso, Bonaventura devia in porta di testa ma prima che la palla possa finire in rete, Castillejo la appoggia in rete. Lo spagnolo parte in posizione irregolare quindi giusta la decisione di Connor di alzare la bandierina. L’impressione è che senza l’intervento di Castillejo la palla sarebbe finita ugualmente in porta.