Moviola Napoli Atalanta, l'episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match Napoli Atalanta, valido per l’11ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Inizio gara: manca un giallo – secondo Luca Marelli su Dazn – per una trattenuta di Buongiorno su De Ketelaere, bloccato con malizia sulla linea di fondo. Situazione non facile da vedere, peraltro, visto come i due erano allacciati. Al 20′ duello Zappacosta-Olivera: entrambe le panchine protestano, quella azzurra per un mani dell’atalantino, quella orobica per una spinta dell’uruguaiano, Doveri lascia correre. Atteggiamento che l’arbitro mantiene con coerenza, nonostante qualche mugugno del pubblico e alcune lamentele dei giocatori. Sul finire del primo tempo Kvaratskheila chiede un fallo al limite dell’area, Doveri non ci sente.

SECONDO TEMPO

Prima lamentela a inizio secondo tempo da parte di Lukaku per l’ennesimo corpo a corpo con Hien, è il belga a essere sanzionato. Annullato lo 0-3 di Kolasinac per fuorigioco su azione da calcio d’angolo, decisione già ravvisata dal campo. Primo ammonito Kolasinac su Ngonge: lo stesso difensore di Gasperini chiede scusa all’avversario, riconoscendo le sue responsabilità. Non è invece d’accordo De Roon quando Doveri sanziona un contrasto con Ngonge. Nei minuti di recupero Retegui segna, esulta, prende il giallo perché si toglie la maglia: scoppia un litigio tra Mazzocchi (a bordo campo) e Djimsiti, entrambi vengono ammoniti dall’arbitro. Complessivamente gara corretta: 10 falli dei padroni di casa, 8 da parte degli ospiti.