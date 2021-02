L’episodio chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Roma Udinese

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Due episodi da evidenziare in questo match. Al 24′ il calcio di rigore per la Roma, assegnato per l’aggancio falloso commesso da Musso in uscita su Mkhitaryan. Giusta la decisione di Giacomelli. Al 31′ poi viene annullato un penalty sempre ai giallorossi dopo l’intervento del Var. Giusta la segnalazione: Mkhitaryan aveva commesso un fallo prima degli sviluppi dell’azione del rigore.