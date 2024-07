MOVIOLA Romania-Olanda, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Romania-Olanda, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Romaia e Olanda, valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro Felix Zwayer .

L’EPISODIO CHIAVE

Proteste dell’Olanda al 48′ per un presunto tocco di mano di Racovitan in area di rigore sulla conclusione di Reijnders. L’arbitro dell’incontro, però, ha deciso di non assegnare il penalty giustamente, il braccio è incollato al corpo. Unico grave errore è l’ammonizione per proteste a Stanciu: il rumeno ha perfettamente ragione, la gamba tesa di Alibec su Dumfries non c’era assolutamente. Giusto il fuorigioco di Gakpo sul gol annullato, ma ormai non ci sono più errori in tal senso. Da segnalare l’assoluta correttezza del primo tempo: 3 falli a testa, se non è record poco ci manca, Zwayer non ha avuto in quella fase di gara nessun problema disciplinare.