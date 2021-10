L’episodio chiave del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Salernitana Empoli

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

8′ Gol annullato a Simy – L’attaccante nigeriano, a tu per tu con Vicario, salta l’estremo difensore dell’Empoli e deposita la sfera in fondo al sacco. L’arbitro però annulla la rete per posizione di fuorigioco. Decisione poi confermata dal VAR.

43′ Contatto Pinamonti-Strandberg – Dopo aver tirato in porta, la punta dell’Empoli riceve un colpo alla caviglia da Strandberg. Il direttore di gara, dopo un breve consulto al VAR, assegna il calcio di rigore all’Empoli.