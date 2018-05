Moviola Serie A: tutti gli episodi contestati della 36ª giornata di campionato, stagione 2017/2018. Var, rigori, espulsioni: le ultimissime notizie

Si è conclusa la 36ª giornata e ci si avvia verso la fine del campionato di Serie A. Per fortuna dell’AIA, l’ultimo turno non ha riservato molte polemiche, ma qualche caso spinoso c’è stato ugualmente. Andiamo ad analizzare la moviola di ogni partita.

Moviola Milan-Verona: arbitra Pasqua

Sul punteggio di 1-0 a favore dei padroni di casa, il Verona reclama un rigore alla mezz’ora per un contatto sospetto in area di rigore tra il difensore rossonero Bonucci e l’attaccante dell’Hellas, Petkovic. Pasqua lascia proseguire senza sanzionare l’intervento ritenuto regolare e confermato anche dal Var. Dal replay si nota che Bonucci col gomito sbilancia Petkovic: il dubbio rimane, ma pare che l’arbitro abbia deciso in modo giusto.

Moviola Juventus-Bologna: arbitra Irrati

Al 29′ Gigi Buffon sbaglia il passaggio per Daniele Rugani, Crisetig lo anticipa e il difensore lo stende. L’arbitro Massimiliano Irrati fischia il penalty: decisione corretta, confermata anche dal ricorso al Var (lento a causa di un problema all’auricolare). Niente cartellino rosso per il centrale toscano, e qui arriva l’errore: ci poteva stare il rosso per chiara occasione da gol visto che Rugani non entra per prendere la palla. Timidi proteste anche per il gol di Khedira a causa della spinta del tedesco su Keita al momento del tiro. Si notano le mani del centrocampista addosso al difensore, ma probabilmente la spinta è troppo lieve per fischiare fallo.

Moviola Udinese-Inter: arbitra Mazzoleni

Poco prima della fine del primo tempo l’Inter raddoppia e trova il gol dello 0-2 con Rafinha. Nell’occasione che porta l’ex Barcellona a segnare il Var conferma la regolarità della rete, visto che Candreva non partecipa attivamente con la sua posizione e non può esserci fuorigioco. Nel secondo tempo espulso Fofana con l’intervento del Var al minuto 49: fallo inutile e brutto su Perisic, rosso giusto.

Moviola Chievo-Crotone: arbitra Massa

Annullato un gol al Crotone dopo pochi minuti, scelta giusta del Var: su punizione di Barberis, Ceccherini – partito in leggero offside – partecipa all’azione e quindi “annulla” tutto. Chiede un rigore il Chievo per un tocco di mano di Capuano su tiro di Inglese, ma il braccio è attaccato al corpo e Massa decide bene. C’è il gol di Tumminello, la palla sorpassa completamente la linea.

Moviola Genoa-Fiorentina: arbitra Manganiello

C’erano dubbi sui primi tre gol, ma sono tutti regolari. Sia Benassi sullo 0-1, sia Rossi sull’1-1, sia Hiljemark sull’assist del 2-1 sono tutti dietro la linea dei difensori. Giusta anche l’espulsione di Pandev, il fallo a piedi uniti è molto brutto e pericoloso, anche se non colpisce l’avversario ma lo sfiora solamente. Rosso anche a Zukanovic per proteste dalla panchina: tutto nasce da una presunta gomitata di Chiesa che non è stata sanzionata con l’espulsione. Il contatto tra Chiesa e l’avversario non sembra essere tale da dover portare al rosso.

Moviola Lazio-Atalanta: arbitra Banti

Nel primo tempo proteste laziali: Caicedo riceve palla in area di rigore e Masiello lo contrasta, franando su di lui. Banti lascia proseguire e dal Var non si fa sentire nessuno, ma potevano esserci gli estremi per un calcio di rigore. Non c’è invece quello richiesto da Ilicic: è vero che Strakosha lo ostacola, ma lo sloveno era partito da posizione di fuorigioco.

Moviola Napoli-Torino: arbitra Doveri

Non ci sono grossi casi al San Paolo. L’unica protesta è arrivata per il gol di De Silvestri, con i napoletani che invocavano il fuorigioco: su lancio di Ljajic, l’ex laziale è nettamente in gioco.

Moviola Spal-Benevento: arbitra Guida

Il gol del vantaggio della Spal è regolare perché Paloschi è dietro la linea dei difensori al momento del tiro di Antenucci. Moltissimi dubbi invece sul rigore del raddoppio. Il contatto tra Antenucci e Sperandeo c’è, ma probabilmente inizia fuori area. Bisogna anche valutare l’entità della spinta, la decisione è veramente al limite.

Moviola Sassuolo-Sampdoria: arbitra La Penna

Partita tranquillissima al Mapei Stadium, con un solo caso: il gol annullato a Berardi. Il calabrese si libera fallosamente di Andersen e segna, ma interviene La Penna e toglie la rete. La decisione sembra giusta.

Moviola Cagliari-Roma: arbitra Di Bello

Episodio discusso nella ripresa per un recupero palla di Kolarov su Farias, lanciato in campo aperto e quasi in area. Farias sta per calciare, sfruttando un errore di Florenzi, ma l’ex Lazio e City, interviene sul pallone, mandando la sfera in angolo. Dal replay pare che il fallo non solo non ci sia, ma sia anche fuori area. Nel finale ancora proteste sarde per un’entrata di Gerson in area su Deiola, dalle immagini tv non si nota alcun contatto.