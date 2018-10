Moviola Udinese-Napoli: gli episodi arbitrali dubbi della partita valida per la nona giornata della Serie A 2018/2019

Anticipo di sabato sera per il Napoli di Ancelotti che sta scendendo in campo in questi minuti alla Dacia Arena contro l’Udinese con l’obiettivo di proseguire l’inseguimento alla Juventus. Arbitro della partita è il signor Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Paganessi e dal IV uomo Ghersini, al VAR Chiffi e come aiuto VAR Valeriani. Mariani ha diretto 5 volte l’Udinese, con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte per i friulani. Con il Napoli, invece, l’arbitro della sezione di Aprilia si è incrociato in quattro occasioni ed i partenopei hanno sempre vinto.

Al 34′ del primo tempo l’arbitro Mariani ha chiesto l’ausilio del VAR per valutare un duro intervento di Milik su De Paul. Il polacco è stato ammonito in partenza, decisione confermata anche dopo il consulto del Var a bordo campo.