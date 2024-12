Mudryk trovato positivo all’antidoping: cosa succede e cosa rischia

Mykhaylo Mudryk, esterno del Chelsea, trovato positivo all’antidoping: cosa rischia il calciatore ucraino? La posizione della società

Mykhaylo Mudryk è stato trovato positivo all’antidoping. Questo è quanto riportato dal Daily Mail, che fa riferimento ad una partita dello scorso ottobre del Chelsea. Non si sa ancora a quale sostanza proibita sia stato trovato positivo, ma il calciatore, che ha già richiesto le controanalisi, rischia una squalifica di 4 anni, come accaduto l’anno scorso allo juventino Pogba. Di seguito la nota del club sulla vicenda.

Club statement: Mykhailo Mudryk. — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 17, 2024

«Il Chelsea Football Club può confermare che la Football Association ha recentemente contattato il nostro giocatore Mykhailo Mudryk riguardo un risultato anomalo emerso da un test delle urine di routine. Sia il Club che Mykhailo supportano pienamente il programma di test della FA e tutti i nostri giocatori, incluso Mykhailo, vengono sottoposti regolarmente ai test. Mykhailo ha confermato categoricamente di non aver mai fatto uso consapevolmente di sostanze proibite. Sia Mykhailo che il Club collaboreranno ora con le autorità competenti per stabilire la causa del risultato anomalo. Il Club non rilascerà ulteriori commenti in merito».

Arrivato al Chelsea nel gennaio del 2023 dallo Shakhtar per 70 milioni in questa stagione – in cui con Maresca in panchina i Blues si trovano al secondo posto della Premier League – sta trovando poco spazio nell’ampia rosa dei londinesi: mai titolare in campionato – 7 presenze, appena 146 minuti – e titolare in Conference League in quattro occasioni, in cui ha segnato 3 gol.