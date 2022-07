Lotito furioso con il Bruges... il Presidente pronto a rivolgersi alla FIFA per il caso Muriqi

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, sarebbe furioso per il comportamento del Bruges su Muriqi e si dice pronto a rivolgersi alla FIFA

Il Messaggero fa il punto sulla questione Muriqi Bruges. Per il club belga l’attaccante non sarebbe in una condizione decente per superare le visite mediche.

Situazione che ha fatto infuriare e non poco Claudio Lotito, che sente macchiata l’immagine della Lazio. Il patron è pronto a rivolgersi alla FIFA per questa situazione.