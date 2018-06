Yuto Nagatomo ha vissuto gli ultimi 6 mesi di stagione con la casacca del Galatasaray addosso, ora il terzino giapponese attende di conoscere il suo futuro

Yuto Nagatomo, visto il poco minutaggio che gli ha concesso Luciano Spalletti nella prima parte della stagione, nella seconda è volato in Turchia per difendere i colori del Galatasaray. 6 mesi decisamente positivi per il terzino della nazionale giapponese, che ha messo insieme 15 presenze in SuperLig e 1 in Turkiye Kupasi, servendo 3 assist ai compagni di squadra. Scaduto il prestito semestrale, ora resta da capire se il suo futuro sarà ancora a tinte giallorosse o se tornerà definitivamente all’Inter, magari per essere ceduto a titolo definitivo ad un altro club.

Il Galatasaray, intanto, attraverso il suo profilo Twitter, ha seccamente smentito i rumors di mercato relativi all’accordo che la società turca avrebbe, così si dice, trovato con Yuto Nagatomo: «Non abbiamo ancora alcun accordo con Yuto Nagatomo. Se vi è sarà un accordo con l’Inter ed il giocatore, il trasferimento sarà annunciato ai nostri tifosi ed a tutto il pubblico sportivo dal nostro sito ufficiale e da tutti i nostri organi di trasmissione». L’accordo, dunque, ancora non c’è, ma non è detto che non possa arrivare nelle prossime settimane, magari al ritorno di Nagatomo dai Mondiali in Russia.