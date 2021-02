Nagelsmann: «Ci siamo guadagnati il rispetto del Liverpool» – VIDEO

Julian Nagelsmann non si abbatte dopo la sconfitta casalinga contro il Liverpool: ecco le dichiarazioni dell’allenatore del Lipsia – VIDEO

Julian Nagelsmann non si abbatte dopo la sconfitta contro il Liverpool in casa. Ecco le dichiarazioni dopo la gara di Champions League.

«Credo sia stata una buona prestazione nell’arco dei 90 minuti, non siamo riusciti a segnare e questo ha fatto la differenza. Abbiamo concesso due gol in casa, non sarà facile. Ci siamo guadagnati il rispetto del Liverpool perchè abbiamo giocato bene».