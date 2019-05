Nainggolan, compleanno a Roma con Politano e vecchi amici – FOTO

Radja Nainggolan ha festeggiato a Roma il suo 31esimo compleanno. Politano ed altri vecchi amici presenti alla festa del belga

Per i suoi 31 anni Radja Nainggolan ha festeggiato a Roma in un locale di vecchi amici. Il belga ha sfruttato il giorno libero concesso da Spalletti per festeggiare il suo compleanno andando a trovare nella Capitale alcuni amici lasciati dopo il trasferimento a Milano. Alla festa era presente anche il compagno di squadra Matteo Politano, come evidenziato dalle Instagram Stories di Nainggolan.