Nainggolan nei guai: positivo all’alcol test, patente ritirata

Guai in Belgio per Radja Nainggolan: l’ex Inter e Cagliari positivo all’alcol test. Patente ritirata per 15 giorni al centrocampista

Radja Nainggolan ha lasciato la Serie A e si è trasferito in Belgio, all’Anversa. Nuova avventura che non inizia sotto le stelle migliori per il centrocampista ex Inter e Cagliari.

Secondo quanto riportato dal quotidiano hln.be, Nainggolan sarebbe stato fermato dalla polizia e trovato positivo all’alcol test, bloccato alle 4 del mattino. Patente ritirata per il belga per 15 giorni e piccola disavventura.