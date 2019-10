Nainggolan commenta l’addio di De Rossi dalla Roma: «Mi è dispiaciuto, evidentemente aveva dei pensieri come li ho avuti io»

Radja Nainggolan, ai microfoni di Dazn, ha commentato l’addio del compagno di tante battaglie alla Roma Daniele De Rossi. Ecco le parole del Ninja:

«Lui era un simbolo, perché si sente quando non c’è. Mi è dispiaciuto molto che se ne sia andato dalla Roma, ma evidentemente aveva dei pensieri come li avevo io. Lui e Totti sono molto differenti, e questa è stata per me una delle più grandi sorprese».