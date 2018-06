Nella lunga lista di mercato di Giuntoli c’è anche il portiere della Lazio Strakosha

Rui Patricio, Leno, Sirigu, Areola, Meret, Sirigu e anche Strakosha. La ricerca del portiere in casa Napoli si è trasformata in un vero e proprio casting, in cui è stato inserito anche il portiere della Lazio. Claudio Lotito, dopo la grande stagione disputata dagli uomini di Simone Inzaghi, non ha alcuna intenzione di svendere i propri calciatori, motivo per cui chiede tra i 40 ed i 50 milioni per il cartellino del ragazzo albanese.

Per lui pare che si siano mosse sia Liverpool che Napoli, il primo chiamato a rimpiazzare il disastroso Karius e il club partenopeo alla ricerca del successore di Reina. Ma Lotito è un osso duro e starebbe declinando qualsiasi offerta. I reds sono andati sulla proposta cash, offrendo 30 milioni di euro mentre Giuntoli avrebbe proposto Maksimovic più 10 milioni o Tonelli con 18 milioni in contanti. Una proposta intelligente che, di fatto, avrebbe permesso ad Inzaghi di avere l’erede di Stefan de Vrij già pronto per l’inizio del ritiro. Al momento, invece, è tutto fermo in ottica mercato laziale in uscita: il Presidente resta fermo sulle sue pretese e i suddetti club, come logica conseguenza, hanno iniziato a guardare anche altrove per il loro portiere del futuro.