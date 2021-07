Napoli, accordo trovato per il rinnovo di Di Lorenzo: le ultime

Il Napoli avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo: ecco le ultime notizie sul prolungamento di contratto

Giovanni Di Lorenzo è uno dei protagonisti a sorpresa dell’Italia di Euro 2020: il terzino ha preso il posto di Florenzi dopo l’infortunio del romano e Mancini ha dimostrato di puntare molto su di lui. E su di lui punta ancora il Napoli.

Come riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2026: un anno in più rispetto all’attuale scadenza.