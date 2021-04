Napoli, ag. Elmas: «Gioca in ruolo non suo, ma sta bene in azzurro»

L’agente di Eljif Elmas ha parlato del centrocampista del Napoli e del suo futuro in azzurro

Eljif Elmas torna a Napoli dopo aver disputato ottime prestazioni con la maglia della Macedonia condite anche da due reti. A parlare del centrocampista azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è stato il suo agente George Gardi.

RUOLO – «Si trova meglio come mezzala in un 4-3-3. È quello il suo ruolo, ma è sempre a disposizione in ogni posizione. Il Napoli ha tanti ottimi giocatori. Eljif in azzurro compete in due ruoli, trequartista e ala sinistra, che non sono suoi e magari ha più difficoltà ad esprimersi al meglio rispetto alla Nazionale. È un centrocampista moderno. La prima partita con la Macedonia ha giocato da trequartista, può farlo e ha fatto anche l’attaccante. Ma si esprime meglio partendo più arretrato».

FUTURO – «Non c’è un calciatore in particolare con cui va d’accordo, ha buoni rapporti con tutti. Ama Napoli, si trova benissimo, anche la famiglia sta bene e tutto sta procedendo nel verso giusto dal punto di vista ambientale. Non credo che ci saranno problematiche di permanenza».