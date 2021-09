Napoli, al “Maradona” contro il Cagliari caccia alla sesta sinfonia

Il Napoli, in serata impegnato con i rossoblu, va a caccia del sesto successo consecutivo che lo riporterebbe in vetta

Il Milan ha già battuto un colpo, mentre l’Inter si è fermata contro l’ostacolo Atalanta. Stasera tocca al Napoli, dopo il big match di giornata rappresentato dal derby, provare ad effettuare l’ennesimo controsorpasso in classifica.

Spalletti in conferenza si è un po’ nascosto, ma il popolo azzurro ha fiducia in una squadra che, fin qui, non ha ancora fallito un colpo in campionato. Davanti ci sarà il Cagliari del grande ex Mazzarri, ancora a caccia del suo primo successo. Toccherà, come sempre, ad Osimhen e compagnia il compito di continuare a coltivare il sogno scudetto.