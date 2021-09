Napoli, anche Zielinski in dubbio per la Juve: le sue condizioni

Napoli Juve, Spalletti ha un dubbio: il centrocampista dà forfait? La novità in vista dell’incontro dell’11 settembre

Come riferito dal Corriere dello Sport, Piotr Zielinski ha saltato le prime due partite della Polonia, per il trauma contusivo al quadricipite destro rimediato contro il Venezia. Il centrocampista, però, potrebbe giocare terza, in programma domani contro l’Inghilterra.

Spalletti lo aspetta per valutare le sue condizioni, augurandosi di poterlo avere per la partita di sabato con la Juve. In caso contrario, anche Elmas ha dato indicazioni positive ed è pronto a sostituirlo.