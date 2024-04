Napoli, assenza in difesa: Juan Jesus salta il Frosinone

Assenza per Francesco Calzona che dovrà fare a meno di Juan Jesus per la gara contro il Frosinone complice una sciatalgia

Francesco Calzona dovrà risistemare le carte in difesa. Questo poiché Juan Jesus non potrà essere presente per la sfida tra Napoli e Frosinone, gara di domenica prevista alle ore 12:30 al Maradona.

Al suo posto, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarà spazio per Ostigard, rimasto in Campania nonostante qualche voce che lo vedeva lontano da Napoli a gennaio.