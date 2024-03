Napoli Auriemma: «Ecco chi saranno tecnico e DS»

Le parole di Raffaele Auriemma sul futuro allenatore e direttore sportivo del Napoli: «Ci sono due nomi in pole position»

Intervenuto nel corso del programma “Si gonfia la rete” su Radio CRC, Raffaele Auriemma ha parlato del futuro tecnico e direttore sportivo del Napoli, svelando i nomi dei favoriti. Di seguito le sue parole.

«I nomi che in questo momento sono in pole position per quanto riguarda allenatore e direttore sportivo del Napoli della prossima stagione sono Italiano e Accardi. Vincenzo Italiano è tornato in cima alla classifica di gradimento. Credo che sia cresciuto tanto e finirebbe il suo periodo di crescita nel Napoli; per quanto riguarda il nome del direttore sportivo, invece, adesso De Laurentiis è andato dritto dove ogni tanto va a spendere, cioè ad Empoli dove c’è Pietro Accardi che è un buon direttore sportivo».