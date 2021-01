Napoli, buone notizie: Koulibaly e Demme si allenano con il gruppo

Buone notizie per Rino Gattuso in vista della gara contro l’Udinese: rientrano in gruppo Koulibaly e Diego Demme. Ancora a parte Mertens

Buone notizie per Rino Gattuso dall’allenamento odierno: hanno svolto l’intera seduta in gruppo Kalidou Koulibaly e Diego Demme dopo i problemi fisici. I due calciatori dunque potranno essere a disposizione per la gara contro l’Udinese e in vista dei prossimi impegni.

COMUNICATO – «Malcuit ha svolto lavoro personalizzato. Koulibaly e Demme hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Mertens terapie e lavoro personalizzato».