Napoli, il ds Giuntoli al lavoro sul mercato: da Amarabat e Berge

Napoli, oggi la prima di Gattuso contro il Parma. Intanto il ds Giuntoli lavora sul mercato: tanti i nomi nel mirino degli azzurri

In attesa di vedere l’esordio in panchina di Gennaro Gattuso in casa Napoli si pensa anche al mercato. Il ds Giuntoli sta infatti lavorando a pieno regime per rinforzare la rosa con la speranza che Rino possa riportare gli azzurri in Champions.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i nomi sul taccuino del ds sono molti: il primo è quello di Amrabat del Verona. Tra le due società ci sono stati già dei contatti e l’operazione potrebbe chiudersi attorno ai 20 milioni di euro. Profilo interessante anche quello di Soumaré del Lille, troppo alta però la richiesta del club francese di 40 milioni di euro per il ragazzo di appena vent’anni. Infine si punta anche Berge del Genk già per il prossimo gennaio.