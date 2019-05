Napoli, imminente il rinnovo di Callejon: le ultime novità. Lo spagnolo ex Real Madrid proseguirà la sua esperienza in azzurro

Come riportato da Radio KissKiss, emittente ufficiale del club azzurro, è ormai imminente il rinnovo di Jose Maria Callejon con il Napoli. L’accordo tra le parti è ormai questione di formalità, con il giocatore in scadenza nel 2020 che prolungherà la propria esperienza in azzurro.

Nelle ultime settimane, sia il calciatore che il tecnico Carlo Ancelotti hanno più volte ribadito di voler proseguire il rapporto.