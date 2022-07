Napoli, Carnevale: «Per Deulofeu ci siamo visti recentemente, ma...»

Le parole dell’ex calciatore del Napoli e scout dell’Udinese Carnevale: «Per Deulofeu ci siamo visti recentemente»

Intervistato da Radio Marte Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli e talent scout per l’Udinese, ha parlato di Deulofeu e altri temi. Di seguito le sue parole.

GIOCATORI SCOPERTI – «Ci sono tanti giocatori che ho scovato che poi sono diventati grandi come: Cuadrado; Muriel; Iaquinta e tanti altri».

DEULOFEU – «Deulofeu? Ci siamo rivisti recentemente, il mio presidente non mi dice mai niente e il mio compito è solo quello di segnalare le entrate. Quando lo abbiamo preso due anni fa stava facendo un campionato straordinario, poi ebbe questo brutto infortunio e inizialmente ha fatto un po’ di fatica ma è un grande professionista. Nel finale dell’anno scorso ha dimostrato quali sono i suoi livelli, può giocare nelle prime squadre del calcio italiano. Deulofeu è un grande professionista, si riscalda prima di mettersi nel gruppo. È un giocatore universale che può fare tutto, all’Udinese ha fatto la punta e la sottopunta, ha molti colpi ad effetto».

WALLACE – «Wallace è arrivato qui da sconosciuto ma anche lui l’anno scorso ha fatto un grande campionato, è diventato una bestia. In un 4-2-3-1 lo vedo in uno dei due di centrocampo, lo vedo bene con Anguissa che forse ha più spinta, mi ricorda i vecchi mediani di una volta ma con i piedi buoni. Oltre ai giocatori da visionare il mio compito è quello di visionare anche gli allenatori, e Sottil è uno di quelli che si è saputo mettere in mostra».