Napoli-Chievo highlights e gol, i momenti salienti della gara valida per la 13ª giornata della Serie A 2018/2019

Le azioni principali della sfida valida per il 13° turno della Serie A 2018/2019. L’obiettivo del Napoli di Carlo Ancelotti è quello di recuperare terreno sulla squadra bianconera, ora a più sei in classifica, mantenendo il più lontano possibile l’Inter scivolata al terzo posto. Il Chievo, invece, non riescono ad uscire dal periodo di crisi che li ha investiti e, dopo 12 giornate sono all’ultimo posto della classifica a quota 0

La gara è diretta dall’arbitro Chiffi di Padova. Ecco i gol e gli highlights di Napoli-Chievo: