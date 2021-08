Napoli, colloquio tra Spalletti e Insigne: ecco cosa si sono detti

Lorenzo Insigne e Luciano Spalletti hanno avuto una discussione dopo la sessione di allenamento odierna: le ultime su casa Napoli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tira aria di fiducia verso il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha il contratto attualmente in scadenza nell’estate del 2022, ma tutto fa pensare ad un probabile rinnovo. In attesa di incontrare De Laurentiis, l’esterno azzurro ha avuto oggi un colloquio con Spalletti.

Il tecnico ha ribadito al proprio giocatore la volontà di puntare su di lui per il suo progetto tecnico, mentre dal canto suo il giocatore ha espresso la voglia di rimanere ancora a lungo nel club.