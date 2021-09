Napoli, con il Leicester i tifosi ci saranno: il comunicato

Con un comunicato ufficiale, il Napoli ha annunciato il via libera alla presenza dei tifosi nella trasferta in Inghilterra

Comunicato ufficiale del Napoli in merito alla trasferta di giovedì di Europa League. Contro il Leicester, gli azzurri potranno contare sul sostegno dei loro tifosi, ai quali è stato consentito di andare in trasferta:

«La SSC Napoli comunica che la UEFA ha deciso di consentire l’apertura del settore ospiti per le gare all’estero, della UEFA Europa League. Nelle scorse ore, la SSC Napoli ha ricevuto conferma dal Leicester relativamente alle procedure da osservare per la vendita dei biglietti. Nella giornata di domani, saranno comunicate le modalità di messa in vendita dei tagliandi. Si invitano i tifosi a consultare preventivamente le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con riferimento ai viaggi all’estero, al seguente link: https://www.salute.gov.it/viaggiatori».