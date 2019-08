Napoli, cosa manca alla squadra di Ancelotti

Il Napoli ha preso giocatori di livello. Tuttavia ad Ancelotti manca ancora un profilo in grado di rendere i partenopei più completi tatticamente

Coi colpi Manolas, Di Lorenzo e Lozano, il Napoli di Ancelotti si è rinforzato in modo evidente. Ognuno di loro porta doti che prima mancavano: il greco, in particolare, è funzionale per il baricentro alto del Napoli, visto che è molto bravo a difendere in campo aperto.

Tuttavia, c’è qualche incognita al centro del campo. Manca un mediano davanti alla difesa con doti importanti in fase di non possesso. Fabian Ruiz e Zielinski sono molto tecnici, ma c’è il rischio di soffrire parecchio in mezzo nelle ripartenze avversarie. Cosa d’altronde successa nella scorsa stagione.