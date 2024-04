Napoli, è crisi nera: De Laurentiis studia la rivoluzione

L’anno del Napoli è senza dubbio disastroso dopo lo scudetto, una vera e propria crisi e De Laurentiis pensa al futuro

L’anno del Napoli è senza dubbio disastroso dopo lo scudetto, una vera e propria crisi e De Laurentiis pensa al futuro.

Secondo quanto riportato da le Cronache di Napoli, infatti, lo spogliatoio è spaccato in due e in estate il presidente sarà costretto a una rivoluzione. Non solo in panchina, perché nell’organico serviranno almeno 5 innesti di valore per tornare a competere in Italia e non solo.