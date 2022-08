Napoli, da trovare l’intesa con il Sassuolo per Raspadori

L’incontro odierno tra Napoli e Sassuolo non ha portato l’intesa tra le due squadre per la cessione di Raspadori

Si è concluso l’incontro fra la dirigenza del Napoli e quella del Sassuolo. Oggetto della discussione, Giacomo Raspadori, attaccante neroverde nel mirino del club azzurro.

Secondo quanto riferito da Sky, il vertice ha avuto esito proficuo ma non ancora decisivo. Intesa ancora da trovare: la fumata sarebbe al momento grigia, senza escludere che però possa trasformarsi in un ok alla fine della trattativa.