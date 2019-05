Il figlio del tecnico del Napoli, Davide Ancelotti, ha commentato così la vittoria sul campo della Spal

Come già accaduto in questa stagione tocca a Davide Ancelotti figlio del tecnico del Napoli a commentare davanti ai cronisti quanto accaduto in campo. In conferenza stampa ha analizzato la partita spiegando anche quali saranno gli obiettivi futuri per il club.

«Il Napoli vuole vincere sempre. La squadra sta giocando su ottimi livelli e continua a crescere partita dopo partita. È vero che non ci sono più obiettivi ma vogliamo concludere il campionato nel migliore dei modi».