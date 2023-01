Le parole di Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, sul suo rapporto con Andrea Agnelli. I dettagli

La trasmissione Report ha pubblicato le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sull’ormai ex numero uno della Juventus, Andrea Agnelli.

PAROLE – «Ho usato il signor Agnelli perché mi serviva che lui mi andasse in culo ai fondi, che erano un’altra stronzata. C’era una cordata di presidenti che voleva far entrare i fondi nella Lega? Tutti i morti di fame della Lega, per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi sette, otto anni ad un fondo. Ho cercato una sponda in Andrea Agnelli per osteggiarli? A quel punto io dico: ma che siete matti? E allora io ho usato Agnelli perché chiaramente, se entrava il fondo, non gli permettevano di fare la SuperLega e lui si è scagliato contro i fondi».