Napoli De Laurentis: «Il calcio non sa amministrarsi»

Intervistato da Smart Talk, la trasmissione di Wall Street Italia condotta dal direttore Leopoldo Gasbarro, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è un fiume in piena. Di seguito le sue parole.

COMPETIZIONI EUROPEE – «Il mondo del calcio non sa amministrarsi. Perché devo fare la Champions, l’Europa o la Conference League? Perché l’Italia che ha vinto 4 mondiali nelle votazioni Uefa deve contare un punto come San Marino? Serve per fare adepti ed essere rieletti. L’Europa è fatta dai cinque paesi più importanti, serve una competizione europea che prenda il posto di quelle competizioni farlocche. Ero contrario alla Superlega, è un club di privilegiati che invitano gli altri. Si sono inventati anche questa stupidata della Conference League e va bene. Dovremmo prendere le prime sei dei primi cinque campionati nazionali e formare un secondo campionato europeo parallelo ai campionati nazionali».

FONDI – «Sono assillato dai fondi. Non hanno capito, io sono un imprenditore puro. Voglio giocare, lasciatemi giocare».

CALCIATORI AFRICANI – «Ai miei ho detto ‘Basta africani’. Gli voglio bene ma devono firmarmi una rinuncia alla Coppa d’Africa. Non li ho mai a disposizione. Siamo i fessacchiotti che pagano gli stipendi per mandarli in giro».