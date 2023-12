Napoli, Di Lorenzo: «Scudetto? Vedremo dove arriveremo»

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha parlato al termine della sfida contro l’Inter a Sky Sport

COMMENTO –«Inconsciamente si può dare meno ma ne abbiamo parlato tanto nello spogliatoio, sotto il punto di vista dell’impegno non si può dire niente alla squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita con delle occasioni pericolose. Quando ti trovi sotto contro queste grandi squadre diventa difficile recuperrare. Scudetto. Bisogna essere bravi a restare in partita, il terzo gol ci ha tagliato le gambe ed è diventata difficile anche la gestione. Siamo tornati a giocare un buon calcio, abbiamo fatto bene senza concretizzare le occasioni. Per lo scudetto la distanza è ampia, pensiamo partita dopo partita. Ora c’è la sfida con la Juve, facciamo un passo alla volta e vediamo dove arriveremo».

