Napoli, è crisi nera: dal 2007 solo due volte un girone d’andata peggiore

Napoli in crisi nera: la squadra di Mazzarri non riesce più a vincere. Solo due volte dal ritorno in A un inizio peggiore

Il Napoli stecca anche contro il Monza e continua il suo periodo di crisi nera. Gli azzurri continuano a non vincere anche col cambio di allenatore e OptaPaolo ha portato alla luce dati preoccupanti.

Solo due volte, dal ritorno in A nel 2007, c’è stato un girone d’andata peggiore: nel 2019/20 con 24 punti in 18 giornate e nel 2007/08 con 23 punti in 18 partite.