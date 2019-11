Napoli, ecco quando ci sarà l’incontro tra De Laurentiis e i giocatori

Sembra arrivare il disgelo in casa Napoli: ecco quando avverrà l’incontro tra il presidente De Laurentiis e i giocatori

Prove di disgelo in casa Napoli, che arriva ad una gara decisiva in Champions League, quella di Anfield contro il Liverpool. Partita che arriva al culmine di un momento difficile, dopo le multe comminate ai giocatori azzurri per l’ammutinamento.

Il Corriere dello Sport svela la data dell’incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e i calciatori azzurri: venerdì, infatti, è previsto il tanto atteso confronto.