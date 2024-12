Napoli, filtra ottimismo per il rinnovo di Kvaratskhelia

Sarebbe molto vicina l’intesa per il prolungamento di contratto con aumento dell’attaccante georgiano

Il Napoli vuole riscattare la sconfitta in Coppa Italia rispondendo alle vittorie di Inter e Atalanta in campionato, in attesa anche della Fiorentina. La sfida con Lazio del Maradona ha un peso specifico non banale.

Conte punta sui fedelissimi tra cui Kvicha Kvaratskhelia che sembra più vicino che mai a rinnovare il suo contratto con i partenopei fino al 2029. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.

C’è stata infatti una svolta tra Kvara e il Napoli che avrebbero trovato l’intesa per continuare insieme nonostante le sirene estere degli ultimi giorni come per esempio il Manchester United, molto interessato.