Napoli Frosinone, Calzona scatenato: la reazione dopo il gol

Il Napoli dopo aver trovato la rete del 2-1 con Osimhen, subisce la doppietta di Cheddira: Calzona scatenato

Doccia fredda per il Napoli a poco più di dieci minuti dalla fine con la doppietta di Cheddira che riporta tutto in parità. Francesco Calzona, allenatore degli azzurri, non ha trattenuto le emozioni.

Secondo Sky, il tecnico solitamente molto calmo anche nelle reazioni si è letteralmente infuriato con la propria difesa, troppo passiva sul cross che arrivava dalla destra, dopo aver già regalato l’1-1 su errore di Meret.